Orages et pluie-inondation : 10 départements placés en vigilance orange

Le suivi a été levé pour deux départements ce dimanche à 22h. La Marne et l'Aube ne sont plus en alerte orange pour des risques d'orages. Sept départements demeurent suivis pour cette raison : les Ardennes, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Haute-Saône et les Vosges.





En outre, trois départements du nord de la France sont en orange pour des risques de pluie-inondation. Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. L'alerte a en revanche été levée dès 17h30 pour trois autres départements : la Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne ne sont plus en orange pour pluie et inondations.





Sur le nord-est, "des orages vont se multiplier et s'organiser cet après-midi et cette nuit pour devenir forts voire violents. Cela démarre sur la Champagne et la Haute-Saône en milieu d'après-midi, pour concerner ensuite les Ardennes et la Lorraine en fin d'après-midi et soirée", détaille Météo France. Ces orages occasionneront des rafales de vent généralement voisines de 80km/h mais pouvant ponctuellement dépasser les 100km/h, et ils seront parfois accompagnés de grêle.





Au total, dix départements de l'Hexagone sont placés sous surveillance.