Pluie et inondation : trois départements en vigilance orange

La vigilance est de mise dans trois départements du centre et du sud-ouest de la France. Ce samedi, à 18 heures, Météo France vient de placer la Corrèze (19), le Lot (46) et le Tarn-et-Garonne (82) en orange en raison des précipitations qui vont survenir dans les heures qui viennent sur cette région. Elles devraient débuter à 6 heures du matin dimanche et durer jusqu'en fin d'après-midi (18 heures).





En fin de nuit de samedi à dimanche, la dégradation pluvio-orageuse qui a débordé des Pyrénées jusqu'au Limousin se réactive : l'activité pluvieuse devient alors importante, indique Météo France : "Les précipitations, localement de l'ordre de 20 à 30 mm/h cette nuit, s’enchaînent de manière plus durable dimanche matin du Tarn-et-Garonne au Lot et à la Corrèze".





On attend des cumuls de l'ordre de 50 mm (ou litres/m²) à 60 mm en 24 heures, soit l'équivalent de deux à trois semaines de pluie en cette saison. "En raison de ces précipitations, la visibilité peut être réduite, des inondations sont possibles. Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", prévient l'institut.