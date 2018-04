La météo est maussade... mais jusqu’à quand ?

Après un pont du 1er-mai maussade, celui du 8-mai s’annonce nettement plus agréable et bonne nouvelle, l’indice de confiance est excellent ! Ainsi, tous les signaux sont au vert côté météo avec un soleil généreux sur l’ensemble du pays samedi, dimanche mais aussi lundi. Seuls quelques orages pourront éclater sur les reliefs de la moitié sud, débordant temporairement jusque sur la Côte d’Azur. Ces quelques orages pourraient gagner du terrain durant la journée du mardi 8 mai, mais l’impression demeurera agréable. Et ce sera d’autant plus le cas que les températures seront en hausse constante au cours de ce long week-end, avec des valeurs comprises entre 22 et 26°C dans les régions de la moitié nord (25 à 26°C à Paris) et jusqu’à 30°C dans la moitié sud, en particulier en Aquitaine, en Provence et dans le Languedoc. Une tendance météo qui vient ainsi confirmer le célèbre dicton : "En mai, fais ce qu’il te plaît !"