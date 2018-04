Pluie-inondation : quatre départements en vigilance orange dans le nord

Le suivi ne concerne plus que trois départements. Face aux risques de pluie-inondation, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme restent placés en vigilance orange pour la nuit de dimanche à lundi. Le Nord a été lui aussi placé en vigialnce orange pluie-inondation dans la nuit. Dimanche, l'alerte concernait auparavant une dizaine de départements, notamment pour des orages dans l'est de la France.