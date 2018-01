Pluies et inondations : ce qui vous attend dans les jours qui viennent

Des "crues importantes" concernent également la plupart des affluents de la Seine en Normandie, Picardie, Bourgogne et Champagne-Ardenne ainsi que plusieurs cours d'eau de Dordogne et de Lorraine. Les pics de crues sont attendus généralement entre demain et mercredi pour la partie amont et pas avant jeudi et vendredi pour la partie aval.





L'amélioration n'est prévue qu'en toute fin de semaine et au cours du week-end, à la faveur du retour de l'anticyclone qui va permettre l'installation d'un temps plus calme et plus sec sur l'ensemble du territoire, après ce véritable défilé de perturbations mis en place il y a déjà plus d'un mois.