Pluies et inondations : ce qui vous attend dans les prochains jours

Le pic de crue a été atteint par la plupart des cours d'eau ces dernières heures (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Aquitaine, Normandie). Ce n'est en revanche pas le cas pour les bassins versants de l'Yonne, de la Marne et de la Seine. Pour l'amont des bassins de la Marne et de l'Yonne, le pic de crue est prévu dans les toutes prochaines heures. Pour l'aval de ces deux bassins, le maximum sera atteint entre demain après-midi et vendredi matin.