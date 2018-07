Canicule : vers de nouveaux pics de chaleur cette semaine, consultez les prévisions

Ce n'était qu'un répit de courte durée. La chaleur revient sur le pays après la baisse des températures de samedi. Et celles-ci vont encore augmenter toute la semaine. "Le temps redevient partout ensoleillé et chaud, avec 32°C prévus à Lyon et 35°C à Montélimar, sans rafraîchissement sous les 20°C en cours de nuit prochaine (nuit de dimanche à lundi)", prévient Météo France.





Quatre départements sont placés en vigilance orange pour canicule. Sont concernés : Ardèche (07), Drôme (26), Rhône (69) et depuis dimanche 16h, les Pyrénées-Orientales (66). L'alerte y est valable jusqu'à mardi matin mais pourrait être prolongée au delà. Ainsi dans l'Ain et l'Isère, placés en vigilance jaune, on atteignait déjà 33°C dimanche après-midi à Ambérieu et à Grenoble.