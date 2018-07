9 départements en alerte orange à la canicule, consultez les prévisions pour cette semaine

La vague de chaleur va être particulièrement marquée en début de semaine dans tout le sud-est et centre-est du pays, a indiqué à l'AFP François Gourand, prévisionniste à Météo France, qui s'attend à ce que d'autres départements soient placés en vigilance orange canicule. Les températures maximales lundi après-midi seront souvent comprises entre 34 et 36 degrés dans la vallée du Rhône et dans l'intérieur des régions méditerranéennes.





A partir de jeudi, c'est toute la moitié sud du pays qui devrait être concernée par les températures caniculaires (entre 35 et 39 degrés) et en fin de semaine, la moitié nord pourrait être touchée à son tour, même si l'incertitude est plus grande, précise Météo France.