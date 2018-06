Plus de 30°C ce mercredi et pour l'arrivée de l'été... avant une chute brutale des températures

Sous l'effet de l'anticyclone des Açores, le soleil va prendre ses quartiers mercredi - sur la France. Il va même faire très (trop ?) chaud. Les températures vont dépasser les 25°C, et parfois les 30°C sur de très nombreuses régions, selon Météo France.





Et ça tombe bien, ce temps sec et surtout la chaleur qui va s'accentuer, vont coïncider avec l'arrivée de l'été, le 21 juin ! Les 30°C se généraliseront progressivement sur la moitié sud, et les premiers 35°C pourraient même être enregistrés près de la Garonne et dans l'arrière pays méditerranéen.