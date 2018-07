Canicule : 3 départements toujours en alerte, la chaleur revient ce dimanche

Ce n'était qu'un répit de courte durée. La chaleur revient sur le pays ce dimanche après la baisse des températures de samedi. "Le temps redevient partout ensoleillé et chaud, avec 32°C prévus à Lyon et 35°C à Montélimar, sans rafraîchissement sous les 20°C en cours de nuit prochaine (nuit de dimanche à lundi)", prévient Météo France.





Trois départements sont toujours placés en vigilance orange pour canicule. Sont concernés : Ardèche (07), Drôme (26) et Rhône (69). L'alerte y est valable jusqu'à lundi matin mais pourrait être prolongée au delà. Dans les autres départements du Sud Est notamment, il fera également très chaud aujourd'hui. Ainsi dans l'Ain et l'Isère, placés en vigilance jaune, on attend 33°C cet après-midi à Ambérieu et à Grenoble.