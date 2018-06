Orages : semaine agitée en perspective, découvrez les prévisions

"Et on ne voit pas d'accalmie particulière", poursuit Etienne Kapikian, qui décrit "une situation de blocage" avec de hautes pressions accrochées sur le nord de l'Europe et de basses pressions sur le sud, du côté de la péninsule ibérique. Le feuilleton orageux devrait se poursuivre toute la semaine encore, week-end prochain inclus. La fin de semaine pourrait toutefois être un peu moins orageuse dans l’ouest et le sud tandis que les autres régions resteront soumises à la foudre et au tonnerre.