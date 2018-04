Météo : qui aura du soleil pour le pont du 1er-Mai ? Voici les prévisions

• Samedi : seule la Côte d'Azur en partie épargnée

Attendez-vous à des averses sur presque tout le pays. La Côte d'Azur devrait toutefois profiter de quelques éclaircies dans l'après-midi. Dans cette zone, les températures resteront douces avec des pointes à 24 degrés.





• Dimanche : l'automne au printemps

Le temps sera catastrophique pour une fin de mois d'avril. Les pluies orageuses devraient menacer sur les trois-quarts du pays, à l'exception du Grand-Est et de la Bourgogne. Quant aux températures, ce sera le grand écart entre l'Est où il fera chaud (jusqu'à 23 degrés en Alsace) et l'Ouest où il fera franchement frais (jusqu'à 8 degrés en Normandie et jusqu'à 13 degrés dans le Pays basque).





• Lundi : pluvieux sauf dans le Sud-Est

Le temps devrait rester agité et subir une baisse des températures assez marquée. Des averses devrait mouiller les trois-quarts du pays (moitié nord et quart sud-ouest). Le soleil devrait en revanche bien briller jusqu'en début d'après-midi sur le bassin méditerranéen, où il thermomètre pourra alors monter jusqu'à 19 degrés.





• Mardi : muguet gelé au petit matin

La Fête du travail devrait être la journée la plus belle journée du pont grâce à de nombreuses éclaircies. Le soleil devrait briller entre deux passages de nuages sans pluie sur l'ensemble du pays, à l'exception des Pyrénées où des averses sont prévues. Niveau température, le mercure ne devrait toutefois pas décoller . Si bien que des gelées matinales sont attendues.