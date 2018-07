Fortes chaleurs : ce n’est pas fini, loin de là…

A partir de ce lundi, de l’air un peu moins chaud envahit le pays par l’Atlantique, repoussant ainsi l’air le plus chaud vers l’est. Ce conflit de masses d’air est à l’origine des orages qui éclatent en nombre depuis quelques heures et qui persisteront une bonne partie de la semaine. Progressivement, l’air va devenir plus respirable même si les températures conserveront un niveau bien supérieur aux normales de saison avec ce lundi 26°C à Nantes, 27 à Bordeaux, 31 à Paris et encore 35°C à Lyon et Grenoble. Mardi et pour les jours suivants, les valeurs se stabiliseront avec en moyenne 27°C à Rennes, 30 à Lille, Paris, Strasbourg, Bordeaux et Montpellier, 31 à Dijon, 32 à Toulouse ou encore 33°C à Marseille, Lyon et Grenoble. Vous l’aurez compris : pas de véritable rafraîchissement à prévoir cette semaine.