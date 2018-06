Le soleil au rendez-vous pour l'arrivée de l'été... mais les températures vont chuter

Entre mercredi, la journée la plus chaude, et samedi, les températures vont même chuter de 10°C en passant de 30-31°C à 21°C sur les deux-tiers nord de la France. On pourra même parler de fraîcheur ce soir et la nuit prochaine dans le nord avec des minimales qui descendront souvent en dessous de 10°C. En cause, une masse d'air froid venue du pôle.