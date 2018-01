Alerte météo en cours dans quatre départements : des vents de 162km/h sur le littoral corse

Après avoir fait face à des incendies liés à la tempête Eleanor qui ont ravagé plus de 1.600 hectares sur son territoire, les 3 et 4 janvier, la Corse subit désormais le passage d'un phénomène d'une intensité quasiment équivalente depuis mardi après-midi. Les deux départements sont ainsi placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France. Et de fait, en milieu de soirée, on avait déjà relevé 162 km/h sur le littoral de Balagne, 170 km/h au Cap Corse, 196 km/h à Cap Sagro et 134 km/h à Pertusato. En montagne, on atteint souvent 110, voire 120 km/h.





Limitée à l'île de Beauté dans un premier temps, l'alerte a été étendue ce mardi après-midi à deux autres départements, mais du continent, cette fois : il s'agit des Alpes-Maritimes et du Var. Près de la Côte d'Azur, ont ainsi déjà été relevés 138 km/h dans l'arrière pays niçois et 129 km/h dans la région de Fréjus.