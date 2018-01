VIDÉO - La tempête Carmen s’éloigne, mais Eleanor arrive déjà

Il n’y a plus aucun département en vigilance orange après le passage de Carmen, qui a touché la France pour le Nouvel an. Après avoir dépassé les 130 km/h et causé quelques dégâts matériels, les vents qui accompagnaient cette violente tempête hivernale – la troisième de la saison après Ana et Bruno en décembre- ont nettement faibli dans la nuit en quittant l’Hexagone et en dépassant la Corse.





Les vents ont fait un mort, dimanche près de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) et quelques dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d’électricité notamment en Bretagne et en Aquitaine, où une partie de la Gironde reste toutefois en vigilance orange "inondations", au niveau de la confluence Garonne-Dordogne. Avec le passage de Carmen, allié à des coefficients de marée élevés, les autorités craignent en effet des risques de submersion. Des vagues de cinq mètres ont été observées contraignant les mairies de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz à fermer l’accès aux plages, au grand désarroi des habitués du bain du Premier de l’An.