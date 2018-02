Le coût des inondations estimé entre 150 et 200 millions d'euros

LA FACTURE - La Fédération française des assurances a estimé, ce jeudi, que les inondations qui ont frappé la France à la fin du mois de janvier coûteraient entre 150 et 200 millions d'euros, et ce alors que le nombre de sinistres recensé a été situé entre 25.000 et 30.000.