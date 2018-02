La neige revient ce vendredi : à quoi s’attendre sur les routes et dans les transports en commun ?

Côté transports en Île-de-France, la RATP prévoit pour vendredi un trafic quasi-normal sur l’ensemble de son réseau (RER, Métro, Tramway et Bus). Seuls 4 trains sur 5 sur le RER D et 2 trains sur 3 sur le RER E sont prévus. La circulation du T4 sera elle aussi perturbé : un tram est prévu toutes les 15 minutes de 7h00 à 10h et des bus de substitution prendront ensuite le relais.





La SNCF annonce, quant à elle un service perturbé sur certains Transiliens. Seul 1 train sur 2 circulera sur la ligne P, 2 trains sur 3 circuleront sur les lignes J et L, 3 sur 4 sur les lignes N et U et 4 sur 5 sur la ligne R. Cependant, en fonction de l’évolution des conditions climatiques, les prévisions pourraient évoluer.