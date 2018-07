Une exposition recouverte à trois reprises de tags homophobes, son photographe dénonce un acharnement

Olivier Ciappa ne décolère pas. Son exposition de photographies "Les couples de la République", installée dans un square à Metz, a été recouverte de tags homophobes pour la troisième fois depuis le début du mois de juin. Dans la nuit de samedi à dimanche, douze clichés en noir et blanc, accrochés le long de la Moselle, ont été recouvertes du mot "Non" en lettres rouges.





Sur certaines d'entre elles, dont celles représentant les acteurs Grégory Questel et David Baïot, posant avec chacun un enfant dans les bras, ou les actrices Muriel Robin et Mireille Darc, le sigle AF a été apposé. Des autocollants de l'Action française, groupuscule d'extrême droite, ont aussi été découverts sur certaines bâches. "Ce qui est le plus choquant, c'est qu'on sent une vraie banalisation. On a accepté que l'exposition soit abîmée à nouveau", a réagi auprès de l'AFP Olivier Ciappa.