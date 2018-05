Mort d'Angélique : une marche blanche organisée à Wambrechies

Tout Wambrechies est sous le choc. Depuis que le corps d'Angélique a été retrouvé dimanche, quatre jours après sa disparition, "il y a une espèce de traumatisme" comme nous l'a confié Michel Sas, l'adjoint au maire de cette ville située à 10 km au nord de Lille.





Ce dimanche, la municipalité a annoncé, via son site Internet, qu'elle organisait, mardi 1er mai, une marche blanche en hommage à cette enfant de la ville, dont le meurtre a été avoué par un autre habitant de la commune : "Nous sommes tous frappés d'horreur face à ce tragique événement. Toute la ville est solidaire de la famille et s'associe à sa douleur. Cette marche blanche est l'occasion de lui rendre hommage et d'apporter vos soutiens à sa famille et à ses proches". Elle partira à 14 heures de la place du Général de Gaulle. Une cellule psychologique a été ouverte dans l'école Sévigné.