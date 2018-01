Notre-Dame des Landes : les zadistes saluent une "victoire historique"

Coups de klaxons et scènes de liesse... La décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dames-des-Landes (Loire-Atlantique) a déclenché une explosion de joie dans la ZAD. Sitôt l'annonce d'Edouard Philippe terminée, une vingtaine d'occupants ont ouvert du champagne, entonné des chants et se sont tombés dans les bras. Tandis que dans la tour de guet, là où aurait dû être bâtie la tour de contrôle, des opposants se sont mis à danser et ont accroché une banderole en forme de pied de nez. Il y a simplement été écrit : "Et toc !".