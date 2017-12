Voeux présidentiels : Emmanuel Macron va-t-il innover... comme eux l'ont fait ?

Emmanuel Macron est attendu au tournant. Comment ce président de la République qui entend casser les codes, va-t-il dépoussiérer l'exercice des voeux présidentiels ? En déambulant dans les couloirs de l'Elysée à la manière de son interview avec Laurent Delahousse ? Sur un air de Daft Punk comme lors du 14-juillet ? Ou alors, bien campé derrière son bureau comme l'ont fait la plupart de ses prédécesseurs.





Pour l'instant, Emmanuel Macron entretient méticuleuseument le suspense et on ne saurait deviner s'il fera preuve d'une audace toute "giscardienne" (ou pas). Une chose est sûre, ce sera à 20 heures et devrait rassembler entre 9 et 11 millions de téléspectateurs. Reste que depuis le début de la Ve République - et depuis que le Général De Gaulle a initié la tradition -, les touches personnelles sont faites avec parcimonie :