Comment maîtriser Parcoursup et éviter ses pièges ? Les recommandations d'un conseiller d'orientation

"Les élèves doivent avoir en tête qu'il est plus intéressant de mettre beaucoup de vœux pour se donner le choix. Ils pourront continuer à entrer leurs vœux sur la plateforme jusqu'au 13 mars, et il leur sera possible d'en retirer jusqu’au 31 mars. Donc il vaut mieux en mettre beaucoup, quitte à en retirer après. La nouveauté de Parcoursup, c'est que les voeux ne sont pas hiérarchisés et que les réponses seront données sur tous les voeux. La possibilité leur est donnée aussi de faire des voeux multiples. Il peut donc être intéressant de multiplier les sous-voeux, surtout si vous privilégiez une filière en particulier (économie ou philosophie par exemple), et non pas une université ou un secteur géographique restreint."