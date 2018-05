Parcoursup : un ingénieur a décrypté pour nous les dessous de cet algorithme, et c'est loin d'être la panacée

"Avec APB, seules les formations sélectives (classes prépa, BTS, IUT...) classaient leurs candidats. Pour les formations non sélectives, c'était l'algorithme qui faisait ce classement selon différents critères (proximité géographique, ordre de préférence du candidat) et un tirage au sort départageait les ex-aequo. Avec Parcoursup, on a voulu supprimer cet algorithme automatique qui triait les candidats, et donc ce sont les universités elle-mêmes qui ont procédé au tri des candidats, sauf que dans les faits, on s'aperçoit au final qu'il y a toujours un algorithme", explique Guillaume Ouattara.





"Car une fois que les universités ont fait leur tri, leur classement arrive à Parcoursup, qui va ajouter deux critères supplémentaires : les boursiers (Parcoursup en veut davantage, du coup des taux ont été fixés par académie) et la zone géographique (chaque académie fixe un quota maximum hors zone qu'elle peut accepter). Résultat, si à la base un boursier était classé 39e sur la liste initiale, avec ces nouveaux critères, il va se retrouver en tête de liste et dans le même temps, les candidats hors zone géographique vont automatiquement redescendre dans le classement".