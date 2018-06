Paris : une manifestation couleur "rouge sang" pour réclamer la fermeture des abattoirs

"Unissons-nous contre l'horreur des abattoirs !": ce samedi, desmanifestants, vêtus de rouge "couleur viande" vont défiler dans le quartier République à Paris, à l'appel de l'association de défense des animaux L214, pour demander la "fermeture des abattoirs".





Le défilé devait s'élancer à 14h de la place de la République. En parallèle, toute la journée, cette même place sera rebaptisée pour l'occasion "Vegan place" et se transformera en village associatif. Un lieu de découverte et de dégustation de la cuisine végétale, d'échanges et d'information, qui se veut l'illustration du monde de demain, un monde non-violent envers les animaux.





"On sait que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, on sait que du point de vue de la nutrition, on n'a aucune nécessité à les manger, et pourtant on continue de tuer 3 millions d'animaux chaque jour dans les abattoirs. Plusieurs millions de poissons sont également sortis chaque jour des eaux rien que pour la France, argumente sur LCI Brigitte Gothière, la présidente de L214. Cette 7ème marche pour la fermeture des abattoirs appelle donc à une société pacifiste vis-à-vis des animaux. Il faut que notre empathie ne s'arrête pas au bord de notre assiette", poursuit-elle.