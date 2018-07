VIDÉO - De violents orages de grêle frappent l'Ouest de la France

La grêle en a étonné plus d'un. Paul Estival, agriculteur dans l'Aude (Occitanie) fait état d'un temps sec, pas de pluie, et pourtant une pluie de grêlons - de la taille de "balles de ping-pong" - s'est abattue ce mercredi matin sur ses cultures. "La récolte est perdue quasiment à 100% par endroits", regrette-t-il, "surtout, "cela va abîmer les rameaux de vigne et donc la taille et la récolte de l'année prochaine". Les "anciens" de son domaine lui ont assuré qu'ils n'avaient "jamais connu ça".