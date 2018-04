Pont du 1er-Mai : les prévisions de circulation jusqu'à mardi

• Dimanche, lundi, mardi : circulation fluide

L'optimisme est de rigueur pour les trois journées de dimanche, lundi et mardi. Bison Futé prévoit à chaque fois du vert dans le sens des départs comme des retours. Notez toutefois que, pour dimanche, des difficultés sont attendues en région parisienne sur l'A10 au péage de Saint-Arnoult entre 13h et 22h, avec un trafic plus important entre 16 heures et 20 heures et sur l’A6 au péage de Fleury, entre 15 heures et 22 heures.





Mardi, c'est entre 15h et 23h que les difficultés sont attendues au péage de Saint-Arnoult et entre 16h et 20h au péage de Fleury.