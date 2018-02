Pourquoi l’Île-de-France est-elle bloquée dès qu’il neige ?

Pour le ministère des Transports, ce n’est pas un problème de procédure ou d’anticipation. "Les services de l'Etat ont été très mobilisés toute la journée" a ainsi indiqué sur LCI Elisabeth Borne mardi soir, au plus fort des perturbations routières. Non, pour la ministre chargée des Transports, c’est la quantité de neige exceptionnelle qui a provoqué la pagaille : "C'est quand même un épisode neigeux exceptionnel. On a anticipé au maximum mais les moyens dont on dispose - le salage - ne sont pas suffisants quand il tombe 3cm par heure. La neige s'accumule et ensuite avec la circulation importante, par exemple sur les voies rapides en Île-de-France, on ne peut plus faire passer les engins pour déneiger. Face à un épisode neigeux aussi important, c'est compliqué d'assurer une circulation normale." Le ministère le reconnaît donc, il y a un problème de moyens mis en œuvre pour gérer du mieux possible ces importantes chutes de neige.