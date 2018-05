Parcoursup : premiers résultats, des couacs et des "ajustements"

Il était tout juste 18 heures ce mardi quand les premiers résultats sont tombés sur la plateforme Parcoursup. Quelque 810.000 inscrits pouvaient potentiellement se connecter pour connaître les réponses à leurs souhaits. Et très vite, le site a dû faire face à un afflux de connexions, à tel point qu'un site de désengorgement a été ouvert en quatrième vitesse.





Sur Twitter, une avalanche de messages s'est aussitôt déclenchée, traduisant les frustrations des lycéens et étudiants en

réorientation devant le site bloqué quelques minutes. "A 20 heures, tout était rentré dans l'ordre", a indiqué à LCI le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Et pour se montrer rassurant, il a précisé que tout ne se jouait pas ce mardi soir : "Plus d'un million de propositions d'admission ont été faites à plus d'un candidat sur deux. Et tous les jours, de nouvelles propositions seront faites aux candidats en attente, conformément au fonctionnement de Parcoursup".