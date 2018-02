Qui était Pierre Agnès, le mystérieux PDG de Quiksilver disparu en mer ?

Pierre Agnès, la vingtaine, débute chez Quiksilver France il y a plus de 31 ans lorsque la marque commence à se développer à l'international. Pendant quatre ans, il s’occupe du design des produits en tant que chef de projet. "Je me suis consacré au département marketing. Je suis plutôt un homme de produit", confiait-il il y a quelques années à nos confrères des Échos. Après quatre ans à travailler pour la marque australienne, passée sous pavillon américain depuis, Pierre Agnès crée à 28 ans une entreprise "pour le fun".





Baptisée Omareef, elle est spécialisée dans la fabrication de combinaisons de suf, de lunettes et de montres. Il l'installe à Capbreton, sa ville de coeur, tout en ouvrant un vaste "surfshop" dédié à Quiksilver et en développant une agence de voyages spécialisée pour les surfeurs. Rapidement, Quiksilver s’intéresse à Omareef et lui propose de vendre ses produits avec une licence mondiale. En 2002, la marque de surf passe la vitesse supérieure et rachète l’entreprise de Pierre Agnès.





De retour chez Quiksilver, Pierre Agnès est nommé directeur général adjoint au QG de la marque, le Na Pali (du nom d'une célèbre plage hawaïenne), à Saint-Jean-de-Luz. Rapidement, il s'occupe de la restructuration du département marketing et développe les "surfshops". Il monte rapidement les échelons et prend en 2005 la présidence de Quiksilver Europe. Moins de dix ans plus tard, il finit par s'installer à la tête du groupe Monde. Nous sommes alors en novembre 2014.