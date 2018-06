Réchauffement climatique : à Paris, il pourrait faire 4 degrés de plus à la fin du siècle

Sur les cinquante dernières années, les températures annuelles ont augmenté d'environ 0,3 degrés tous les dix ans. Les cinq années les plus chaudes ont été 2011, 2014, 2015, 2017 et 2003. "Plus on avance dans le temps et plus on a tendance à avoir des journées chaudes", a expliqué Raphaëlle Kounkou-Arnaud, responsable Etude et Climatologie, lors de la présentation de cette synthèse. Celle-ci prévoit à l'avenir "une poursuite du réchauffement, et des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses".