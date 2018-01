Réforme du stationnement : un mois après, médecins, handicapés et policiers mis à l'amende

"Depuis la réforme du stationnement, une dizaine de médecins pourtant titulaires de la carte soins à domicile ont reçu un FPS" a dit au Parisien Serge Smadja, président de SOS Médecin Paris Ile-de-France.





Mais les professionnels de santé sont inquiets depuis le 1er janvier que certains édiles veuillent remettre en cause leurs avantages en matière de stationnement. "Les tensions sont ravivées depuis ce début d’année, alors que les maires ont désormais la possibilité de fixer eux-mêmes le tarif des pénalités pour stationnement payant non acquitté et qu’une très grande majorité (dont bien sûr Paris) a opté pour une augmentation. Aussi, la colère gronde partout" peut-on lire sur le site du Journal International de Médecine. Est notamment cité en exemple le cas de la ville de Colmar qui a mis en place un forfait de 300 euros par an pour les praticiens et infirmières.