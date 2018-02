RER, RATP, routes... Quel est l'état du transport en Île-de-France ?

Dans les trains : Les chutes de neige qui ont perduré une grande partie de la matinée en Ile-de-France continuent à affecter la circulation des trains Transilien. Si le trafic s’améliore depuis le début de l’après-midi, la fréquence reste de 2 trains sur 3 en moyenne. "Ce qui est problématique, ce sont trois lignes en Ile-de-France" (L, U et P, au sud-ouest et à l'est de Paris) pour cause de branches sur les caténaires et d'arbres sur la voie, a indiqué de son côté à l'AFP le président de la SNCF Guillaume Pepy.