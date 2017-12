Routes des vacances de Noël : Bison Fûté voit orange et rouge dans le sens des départs

La recommandation vaut notamment pour l'Ile-de-France, dont Bison Futé vous déconseille de vous extraire avant 19h, ce samedi. En harmonie avec la situation de ce vendredi, les routes franciliennes, qu'elles prennent la direction de l'Ouest et du Sud-Ouest (A10), notamment via le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, du Sud-Est, direction les stations de ski (A40 et A43) ou du Nord-Ouest (A13), ne seront pas des plus simples à emprunter.





Si les routes franciliennes seront en rouge, au niveau national, la circulation sera colorée d'orange, et il sera préférable de prendre la route avant 11h, ou alors de patienter jusqu'à 16h. Plus précisément, en ce qui concerne les autres départs de Paris, les Normands auront tout intérêt à laisser leur véhicule entre la fin de la matinée et le milieu d'après-midi.





Dans le sens des retours, en revanche, la situation est bien plus calme et vous ne devriez pas, sauf accident, trouver de grandes difficultés sur votre chemin.