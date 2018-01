"Sacrifiés pour quelques altermondialistes hors-la-loi" : la colère des riverains de l'aéroport Nantes Atlantique

Pourtant, sur place, on doute que le projet d’agrandissement de l’aéroport de Nantes Atlantique voit le jour. Car, pour prolonger la piste, il faudrait enfreindre la loi du littoral, qui s’applique sur la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu. Et si l’Etat passait outre et allongeait la piste, la commune ne pourrait pas projeter de déplacer les habitations des riverains les plus proches de l’aéroport, en raison de cette même loi du littoral. "Nous nous n’avons pas de plan B. La loi du littoral couvre tout le territoire et nous empêche de construire ailleurs pour étendre la ville. Nous ne sommes pas Goussainville (commune du Val d'Oise proche de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui a la particularité d’avoir déplacé son centre historique, ndlr). Puis nous ne pouvons pas et ne souhaitons pas bétonner la réserve et le lac de Grand Lieu", confie encore à LCI Jean-Caude Lemasson.