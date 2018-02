Luca, 8 ans, retrouvé mort étouffé en Saône-et-Loire : sa mère en garde à vue

Mais après avoir été interrogée sous le statut de témoin dans les locaux de la police judiciaire de Dijon, chargée des investigations, elle a été placée en garde à vue, selon le JSL. Peu d’informations filtraient sur son audition et ce mystérieux drame. Le parquet de Chalon, joint ce mardi, n’a pas non plus souhaité s’exprimer.





La mère vivait seule avec son fils dans ce lotissement résidentiel. Sa version laisse perplexe les enquêteurs qui l'ont auditionnée. L’autopsie qui devait être pratiquée ce mardi devrait permettre d’en savoir plus. Une cellule psychologique a été mise en place dans l’école où Luca était scolarisé.