Smic, sécurité sociale, permis de conduire, amende, gaz... : tous les changements du 1er janvier 2018

Le montant horaire et donc mensuel du Smic sera revalorisé de 1,24% à compter du 1er janvier 2018. En clair, Il va être porté de 9,76€ à 9,88€. Soit 1 498,47 € par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. C'est toujours cela de pris pour cette revalorisation liée à l'évolution de l'inflation et des salaires pour les ménages les plus modestes.