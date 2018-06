Gare Saint-Lazare : la panne a été identifiée et le trafic reprend progressivement

La circulation des trains en gare de Paris Saint-Lazare reprend progressivement depuis la fin de la matinée et pourrait être normal dès 13h. L'origine de la panne de signalisation qui bloquait le trafic depuis le début de service a en effet été identifiée vers 9h30.





Selon Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien, l'origine de la panne serait liée à "l’obsolescence d’un certain nombre d’installations". "Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a tiré des leçons des incidents précédents, en particulier en terme d’information voyageur et de prise en charge de nos clients grâce au scénario qu’on avait établi. Maintenant, on ne peut pas considérer pour autant que c’est satisfaisant." Plus précisément, il s’agit d’un défaut électrique sur un commutateur de commande de signalisation situé dans le poste d'aiguillage datant de 1966. Conformément aux règles de sécurité, le poste d’aiguillage a dû être fermé afin de réaliser les recherches nécessaires pour trouver l’origine de la panne.





Aucun train n'a circulé mercredi matin au départ et à l'arrivée de Saint-Lazare, qui voit passer environ 450.000 voyageurs par jour. En décembre dernier, une panne avait déjà paralysé la même gare Saint-Lazare.