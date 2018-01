8 Français sur 10 croient à une "théorie du complot"

Trois ans après les attentats de janvier 2015 à Paris, 19% des Français considèrent que "des zones d’ombre subsistent" à propos des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, et qu’il n’est pas certain qu’ils aient été "planifiés et réalisés uniquement par des terroristes islamistes". Le pourcentage grimpe même à 27% chez les moins de 35 ans, et 30% chez les 18-24 ans. Toujours en matière de terrorisme, 31% des Français sont d’accord avec l’affirmation que "les groupes terroristes jihadistes comme Al Qaida ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux".





Pêle-mêle, 16% des Français pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, 54% sont d’accord avec l’affirmation "la CIA est impliquée dans l’assassinat du président John F. Kennedy à Dallas", et 9% croient "possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école".