Tariq Ramadan, le sulfureux islamologue devenu persona non grata en France

Sur son site internet, le Suisse âgé de 55 ans explique qu’il "contribue par ses écrits et ses interventions au débat sur la question des musulmans d’Occident, ainsi qu’au renouveau du monde musulman". Il a également rédigé une trentaine de livres pour expliquer ses idées et ses positions. Il veut "montrer, théoriquement autant que pratiquement, que l'on peut être tout à la fois pleinement musulman et occidental" et que le "vivre ensemble" est possible dans nos sociétés pluralistes et multiculturelles. Dans son ouvrage Les musulmans dans la laïcité (1994), il plaide pour que les musulmans vivant en Occident se considèrent comme des citoyens à part entière et réclame le droit d'être "musulman européen".