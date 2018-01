Tempête Berguitta : la Réunion en alerte "pré-cyclonique"

Cette tempête tropicale "va prendre assez rapidement une direction ouest, puis sud-ouest, donc se diriger d'abord vers l'Ile Maurice", dont elle devrait être "au plus près" mercredi , avant d'être "au plus près de la Réunion dans la journée de jeudi", a-t-il précisé. "Nous avons un événement majeur qui est susceptible de se traduire par des vents de plus de 150 km/h dans les 72 heures", a déclaré le préfet au Journal Télévisé d’Antenne Réunion.