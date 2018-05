"Trop d'Arabes" à Toulouse : le maire réclame la démission d'un élu municipal, le principal intéressé refuse

Le maire de Toulouse se positionne nettement sur des propos qui pourraient être qualifiés de xénophobes. Jean-Luc Moudenc a pris la décision de déchoir de ses fonctions Aviv Zonabend, jeudi, après avoir obtenu "la traduction assermentée de l'interview" donnée en hébreu. Le conseiller municipal délégué était interviewé par la radio israélienne Galatz lorsqu'il a répondu "beaucoup trop" à la question posée par le journaliste israélien Razi Barkai "Combien y a-t-il d'Arabes à Toulouse ?". L'élu français précisera ensuite qu'ils représentent "11 à 12% des habitants" de la ville.





Ces propos polémiques avaient ensuite été repris le 26 avril dans un article publié par le site The Times of Israël. "Ces paroles sont en violation profonde avec l'esprit de tolérance et de respect qui constitue la boussole de mon engagement et de celui de toute mon équipe dans sa diversité", a déclaré le maire, précisant, dans un communiqué, que la traduction confirmait "hélas" l'article du Times of Israël.