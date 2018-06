Un Bleu vole au secours d'un garçon handicapé et lui offre une poussette adaptée

"J'ai fondu en larmes"... La mère du petit Enzo, 9 ans, n'en revient toujours pas. Plus d'une semaine après le vol de la poussette adaptée de son petit garçon, atteint d'une maladie neurodégénérative rare, le syndrome de Sanfilippo, un ange gardien venu tout droit de Russie, a répondu à son appel à l'aide.





Comme le rapporte Paris-Normandie, l'attaquant de Marseille Florian Thauvin, actuellement avec les Bleus pour la Coupe du monde de football, touché par cette histoire, a décidé d'offrir une nouvelle poussette adaptée au handicap du petit Rouennais. Le journal local s'était fait l'écho de la terrible épreuve qui touchait cette famille, puisque le petit garçon ne peut plus marcher et ne pouvait donc plus sortir de chez lui, et pour laquelle un magnifique élan de solidarité avait déferlé sur les réseaux sociaux.