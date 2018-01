Un avion d'Air Algérie qui ne répondait pas intercepté par un chasseur français

"L'interception" d'un avion consiste, pour les chasseurs, à approcher à vue d'un appareil suspect afin de d'entrer en contact avec lui et s'assurer de ses intentions. Ce type d'incident n'a rien d'exceptionnel. Chaque année, l'armée de l'air ordonne une centaine de décollages de chasseurs à la suite d'absences de communication radio, fait valoir son porte-parole, le colonel Olivier Celo.





"Il peut arriver que certains équipages oublient de contacter une zone de contrôle. En cas de "comm loss" (communication perdue), on essaie de faire rétablir les contacts radio par les centres de détection et de contrôle et, si ça ne suffit pas, par le décollage d'un avion de chasse", précise-t-il.