Une danseuse poursuit le directeur du ballet de Nice pour discrimination après sa grossesse

L'homme, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, dirige le Ballet Nice Méditerranée depuis 2009. Dans les pages du quotidien Nice Matin, il confirme le non-renouvellement du contrat de Gaëla Pujol et défend une vision rigoriste du métier de danseur : "Le spectacle nécessite la présence au top de tous les membres de la troupe et la direction artistique de mon métier, est avant tout, de juger chaque jour et chacun, physiquement, techniquement et dans l'implication de son métier," détaille-t-il. "Je le fais sans faiblir depuis bientôt dix ans."