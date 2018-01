Une épidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine inquiète l'Agence régionale de santé

Dans la ville poitevine, "9 personnes ont été prises en charge pour suspicion de rougeole", avec "5 cas déjà confirmés à ce jour". "D’autres départements de la région pourraient potentiellement être concernés", met en garde l'ARS. Cette maladie, hautement contagieuse, se propage rapidement. Il suffit qu'une personne soit contaminée pour qu'elle contamine à son tour entre 15 et 20 personnes, indique l'ARS. Pourquoi touche-t-elle particulièrement la Nouvelle-Aquitaine ? Pour l'ARS, la réponse est simple.





La couverture vaccinale en Nouvelle-Aquitaine est "insuffisante" et "varie de 70,8% à 81% quand l’OMS recommande une couverture de 95%", précise l'agence de santé. Entre 2008 et 2016, plus de 24.000 cas de rougeole ont été déclarés en France (dont près de 15.000 cas pour la seule année 2011). Près de 1.500 cas ont présenté une pneumopathie grave, 34 une complication neurologique et 10 sont décédés.