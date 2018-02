Une péniche de Le Corbusier coule dans la Seine à Paris

Elle a sombré en vingt minutes. La Louise Catherine, cette péniche aménagée par Le Corbusier, et classée monument historique était amarrée au port d'Austerlitz sur la Seine à Paris, quand elle a coulé samedi à la suite d'une avarie. Cette barge en ciment armé de 70 mètres de long et 8 mètres de large, était en cours de réhabilitation "pour devenir un musée et un lieu

culturel", a expliqué à l'AFP Alice Kertekian, sa propriétaire.





"Avec la décrue de la Seine, nous nous étions aperçus que la partie avant de la péniche était posée sur le quai. Il y a eu une intervention pour la faire redescendre à l'eau. Mais 15 minutes après sa remise à l'eau, elle a coulé", a-t-elle raconté. Il n'y a aucun blessé et aucun risque de pollution, a précisé la préfecture de police de Paris.