Pourquoi Emmanuel Macron est-il aussi chanoine de Saint-Jean de Latran ?

Comme tous ses prédécesseurs de la Ve République, Emmanuel Macron a accepté le titre, lettre au Vatican à l'appui, juste après son élection. Et, à la différence de François Hollande, qui avait, comme Georges Pompidou et François Mitterrand avant lui, refusé de se rendre à la basilique avaient fait de même, Emmanuel Macron se rendra bien à la basilique





Le président marcheur s'ajoutera ainsi à une liste comportant le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et, plus récemment, Nicolas Sarkozy, qui s'étaient tous rendus à Rome pour recevoir leur titre et prendre possession de leur stalle (siège symboliquement attribué dans la basilique).





D'habitude, ce déplacement est discret. Mais en 2007, le voyage de Nicolas Sarkozy au Saint-Siège avait créé la polémique. Il en avait en effet profité pour tenir un discours aux accents très peu laïcs : ''Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur''.





Emmanuel Macron, lui, se voit reprocher de part et d'autres un discours pour le moins accommodant à l'égard des religions. Et notamment son discours au collège des Bernardins, début avril 2018, dans lequel il avait souligné sa volonté de "réparer le lien entre l'Eglise et l'Etat". Une entorse à la loi de 1905 introduisant la séparation entre l'Eglise et l'Etat, qui instituait l'idée que l'Etat ne "reconnait ni ne subventionne aucun culte".