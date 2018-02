Vers un retour du système de la consigne pour les bouteilles en plastique, les canettes et les piles

Le dispositif de consigne, soit le fait d'associer un emballage à une caution que le consommateur paye à l'achat du produit et récupère sous forme monétaire ou de bon d'achat lorsqu'il le restitue, pourrait s'appliquer aux bouteilles en plastique, aux canettes et aux piles. Ce système a fait ses preuves notamment en Allemagne, où la consigne varie entre 8 et 25 centimes.





En France, le taux de collecte du plastique se situe actuellement à 60%, selon les chiffres cités par le ministère de la Transition écologique. La collecte est toutefois très inférieure à la moyenne en zone urbaine, où elle atteint 10% indique l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Ce qui fait de la France l'un des pays les moins efficaces d'Europe en matière de tri, se plaçant juste devant la Bulgarie, la Grèce, Chypre et Malte. Et cela est encore pire pour les piles : les Français, qui en achètent 32.000 tonnes par chaque année, en jettent 25.000 à la poubelle, voire dans la nature, où elles se décomposent en rejetant de l'acide, du plomb, du mercure et du lithium.





Les emballages en verre ne seraient pas concernés le dispositif, puisque leur taux de collecte est déjà "élevé" (86%).