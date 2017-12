Alerte orange neige et verglas dans quatre départements des Alpes

Dans les Alpes du Nord, les chutes de neige vont s'intensifier en cette fin de journée. Dans les vallées intérieures des Alpes, la neige ne remontera pas au dessus de 500 à 700m. Les chutes de neige devraient se calmer en soirée mais reprendront au milieu de la nuit. Dans ces vallées, l'épisode pourra donner 20 à 30 cm au dessus de 600m d'altitude et plus de 40 cm vers 1000m. Dans les Hautes-Alpes, 3 à 10 cm supplémentaires entre 500 et 700 m sont attendus dans le secteur de Sisteron-Laragne-Tallard. Puis du côté du Dévoluy au Briançonnais, sur les secteurs de Gap, Embrun et Guillestre, ce sont entre 20 et 40 cm vers 1000m qui devraient tomber.